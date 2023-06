Lago di Como, Statale Regina: al via i divieti di transito per i mezzi pesanti

Dopo lunghe riunioni, approfondimenti, lettere, alla fine, accogliendo le richieste del Tavolo di Coordinamento presieduto da Prefettura e Provincia, e dopo le verifiche tecniche effettuate in collaborazione con la Polstrada e la Polizia Locale di Tremezzina, Anas ha emanato una nuova ordinanza che regola il traffico lungo la SS340 Regina.

In particolare, dal 3 luglio al 4 novembre 2023

- divieto di transito in direzione Como a tutti veicoli e ai complessi di veicoli di lunghezza superiore a 11m nella fascia oraria dalle 6.30 alle 21.00

- divieto di transito in direzione Como a tutti autobus di lunghezza superiore a 11m. Il percorso alternativo è stato individuato attraverso la SS 36, passando per Lecco.

- divieto di transito tra Colonno e Tremezzina (loc. Ossuccio), Direzione Menaggio, a tutti i veicoli e ai complessi di veicoli di lunghezza superiore a 11m (tranne gli autobus).

- divieto di transito tra Colonno e Tremezzina (loc. Ossuccio), Direzione Menaggio, nella fascia oraria dalle 14.00 alle 19.30, a tutti i veicoli ed ai complessi di veicoli di lunghezza superiore a 9,1m.

- divieto di transito tra Colonno e Tremezzina (loc. Ossuccio), Direzione Como, nella fascia oraria dalle 06.30 alle 14.00, a tutti i veicoli ed ai complessi di veicoli di lunghezza superiore a 9,1m.

Il provvedimento si aggiunge al servizio degli osservatori del traffico, tornato in funzione da lunedì 15 maggio con l'obiettivo di snellire quanto più possibile la circolazione. Quattro le postazioni in funzione, dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 19.00 e fino al 4 novembre 2023:

- 1 postazione nel Comune di Colonno

- 2 postazioni nel Comune di Sala Comacina

- 1 postazione nel Comune di Tremezzina16811:12