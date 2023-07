Lago di Como: l'orrore delle acque nere riversate nel Lario

Il problema è tanto noto quanto irrisolto. Soprattutto in alcune zone del lago di Como del secondo bacino. Le cause principali per cui il Lario resta il più inquinato d'Italia sono sempre le stesso, ovvero i batteri fecali derivati dagli scarichi civili non ancora indirizzati alla fogna ma direttamente nel lago. E qui a Lezzeno, ad esempio, come dimostrano le foto scattate questa mattina, le immagini non lasciano spazio a molte fantasie. Una situazione grave, davvero intollerabile se pensiamo anche a quanto sia oggi celebrato il lago di Como in tutto il mondo.

Dipinto con ragione come uno dei luoghi più belli al mondo ma ancora tragicamente arretrato per quanto riguarda la sua salute e quella dei bagnanti. Fare anche solo un tuffo in certe zone del lago di Como può essere davvero pericoloso. La quantità di acque nere che vengono riversate in acqua, in alcuni casi senza nemmeno passare da un basica fossa biologica o da fosse biologiche che non sono più in grado di filtrare nulla, pensiamo anche ai detersivi e a tutti i materiali inquinanti che vengono riversati nei lavandini, è impressionante. Insomma c'è ancora molto da fare per mettere in sicurezza ambientale il Lario e renderlo non solo interamente balneabile ma anche davvero green. Un dovere non più rimandabile per un territorio che sta ospitando numeri davvero preoccupanti in relazione alla sua odierna capacità di mettere a regime condizioni minime di civiltà.