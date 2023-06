Lago di Como: il parco Teresio Olivelli torna a splendere

Sono stati ultimati i lavori edili che hanno interessato la scalinata del parco Teresio Olivelli a Tremezzo. Un’opera complessa e delicata, con un investimento di bilancio del Comune di oltre 500mila euro suddiviso in tre interventi: il consolidamento della primavera del 2022; i lavori di questi ultimi mesi e piccoli interventi che verranno fatti in autunno in seguito all'assestamento del terreno. Il tutto per mettere in sicurezza uno straordinario patrimonio monumentale e un luogo essenziale della vita della comunità di Tremezzina.

"Ora - come annunciato dal sindaco Mauro Guerra - serve ancora qualche giorno di pazienza per poter fare attecchire il manto erboso e poi, in concomitanza con il weekend della sagra di San Giovanni, toglieremo transenne e delimitazioni per poter tornare a fruire appieno del prato, e quindi poter di nuovo tornare a fare un bagno nel lago in uno dei luoghi più suggestivi del Lario. Chiediamo fin da ora collaborazione e, come detto, un po' di pazienza all’utenza per rispettare la delimitazione delle aree in cui è stato risistemato il manto erboso".