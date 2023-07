Lago di Como: la leggenda di Villa d'Este in un libro edito da Rizzoli

Villa d’Este, iconico albergo 5 stelle lusso di Cernobbio, sul Lago di Como, parte di Villa d’Este Hotels, racconta la sua storia, bellezza e unicità in un grande libro: “Villa d’Este. Una leggenda sul lago di Como”, edito da Rizzoli, da oggi 18 luglio disponibile in tutte le librerie. La presentazione ufficiale del volume, alla presenza della Famiglia Fontana e del fotografo Guido Taroni, avrà luogo a inizio settembre nella splendida cornice dell’Hotel.

Una storia che celebra il passato, ma sempre volge lo sguardo al futuro. Una Famiglia, i Fontana, che continua a portare avanti questa grande tradizione, con amore e dedizione quotidiana. Giuseppe Fontana, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Villa d'Este S.p.A., insieme alla moglie Simona e alla figlia Carlotta, Membro del Consiglio di Amministrazione di Villa d'Este SpA., apre i cancelli di un luogo magico e accompagna il lettore in un viaggio emozionante tra storia e arte.

Il fotografo Guido Taroni cattura con il suo obiettivo il fascino etereo di Villa d’Este e lo restituisce al lettore attraverso splendide immagini: scatti istituzionali, quasi austeri, che raccontano la maestosità della villa, ma anche suggestivi e irriverenti, che vedono come protagonisti bambini, cani e cuccioli di tutte le taglie ed elegantissime signore agée, in un inedito tandem tra classicità e innovazione.

Villa d’Este

Villa d’Este, che nel 2022 ha festeggiato la sua 150a stagione, è l’iconico albergo 5 stelle lusso situato a Cernobbio, sul Lago di Como, parte di Villa d’Este Hotels, punto di riferimento nell’hôtellerie di lusso internazionale e membro di The Leading Hotels of the World. Il Gruppo comprende inoltre il cinque stelle Villa La Massa, sulle rive dell’Arno, e i due quattro stelle Palace Hotel e Hotel Barchetta Excelsior, nel centro di Como e affacciati sul lago. Considerata una delle più belle espressioni di architettura della metà del Cinquecento, trasformata in hotel nel 1873 e immersa in un parco di 10 ettari, Villa d’Este è simbolo di un lusso senza tempo e di eterna eleganza. Offre 152 camere e suite suddivise tra l’Edificio del Cardinale e il Padiglione della Regina e 4 ville private. Di recente è stata acquisita Villa Belinzaghi, che sarà oggetto di un completo restauro.

Villa d’Este offre tre ristoranti: l’elegante Veranda con una cucina classica-contemporanea con una forte influenza italiana ma con uno sguardo all’internazionalità, il Grill per cene più informali dove i protagonisti indiscussi sono le carni alla griglia e i grandi classici di pesce e il Ristorante Platano, che offre un raffinato percorso eno-gastronomico per un’esperienza esclusiva e di eccellenza culinaria con vini prestigiosi. Il Bar Canova è il luogo dove sorseggiare i migliori cocktails accompagnati da deliziosi snack in un ambiente raffinato e piacevole. Il Sundeck nei mesi estivi, con la sua location adiacente alla piscina galleggiante, è il luogo ideale nei mesi caldi dove consumare un pranzo leggero sorseggiando uno dei cocktail della rinnovata carta. L’hotel comprende inoltre il Beauty Center e lo Sporting Club con piscina coperta riscaldata, palestra, sauna, bagno turco, campo squash, golf elettronico, putting green, percorso vita e 8 campi da tennis. La celebre piscina galleggiante sul lago è riscaldata e, poco distante, ve n’è una dedicata ai più piccoli. Amministratore Delegato del Gruppo è Davide Bertilaccio.

Dettagli del libro

Titolo: Villa d’Este. Una leggenda sul Lago di Como

Autori: Fotografie di Guido Taroni

Editore: Rizzoli

Pp.: 240

Prezzo: 80,00 €