Travel + Leisure: Villa d'Este tra i 100 hotel più apprezzati al mondo

Villa d’Este, icona di storia, bellezza ed eleganza sul Lago di Como, scala le classifiche dell’autorevole rivista americana Travel + Leisure e viene inserita nel ranking di ben tre categorie:

• tra i 100 Favorite Hotels in the World for 2023

• tra i 10 Favorite Resorts in Italy of 2023

• tra i 15 Favorite Resorts in Europe of 2023

“Questo riconoscimento - afferma Davide Bertilaccio, amministratore delegato di Villa d’Este Hotels - arriva in una fase quanto mai importante della storia di Villa d’Este. Un’ulteriore conferma del prestigio del nostro Hotel e del Brand a livello internazionale, ma anche della destinazione, che vede in classifica numerose strutture del Lago. n questo momento storico dopo la pandemia in cui tutti nel settore dell'ospitalità stiamo riscontrando difficoltà nel rispondere alla pressione della domanda, sono felice che arrivi questo riconoscimento internazionale per il team che ogni giorno si impegna a dare un servizio di qualità, a regalare emozioni uniche e autentiche e che l’Italia rimanga tra le mete più ambite".

Ogni anno Travel + Leisure premia i migliori hotel, isole, città, compagnie di crociera ed aeree, spa del mondo, basandosi sui risultati ottenuti da un sondaggio annuale rivolto ai propri lettori, che valutano hotel, destinazioni, tour operators e molto altro. Nello specifico, gli hotel sono valutati secondo caratteristiche che comprendono: camere e facilities, location, servizio e ristorazione. I Travel + Leisure World’s Best Awards 2023 sono pubblicati ogni anno sul sito Travel + Leisure e celebrati nel numero UK e US di Agosto di Travel + Leisure.