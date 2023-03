Riapre Villa d'Este per una nuova stagione a 5 stelle sul lago di Como

Un luogo unico, dove professionalità, bellezza, lusso e accoglienza hanno fatto di Villa d'Este a Cernobbio uno dei luoghi più importanti al mondo. Grande attesa ed emozione quindi per l'avvio oggi della nuova stagione con il tradizionale alzabandiera, momento che segna l’inizio di un anno di appuntamenti e nuove collaborazioni: dagli iconici eventi annuali, a una rinnovata apertura invernale per festeggiare Natale e Capodanno, fino a momenti esclusivi con ospiti di fama internazionale.

Annunciata da poco, la partnership con Riccardo Piatti, originario di Como e uno dei più famosi e vincenti coach al mondo, vedrà Villa d’Este e il Piatti Tennis Center insieme per dar vita a quattro appuntamenti dedicati agli amanti del tennis, con i pacchetti “Tennis Clinics”, comprensivi di soggiorno, servizio di pensione completa e masterclass di tennis gestita e coordinata dal team di Piatti. Il primo sarà dal 23 al 27 Aprile. Amore per il lago e valorizzazione del territorio: questo il fil rouge di tante iniziative del 2023 a partire dal Menu per il giorno di Pasqua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un viaggio enogastronomico firmato dallo Chef Michele Zambanini che racconta la tradizione della cucina italiana con estro e creatività, passando da un antipasto con scampi, carciofi e tartufo nero alla lombatina di agnello alle olive, foie gras, scarola e pomodoro del Piennolo, per poi concludere con la Colomba Villa d’Este e le classiche uova pasquali. Torna l’atteso Concorso d’Eleganza, che da anni calamita l’attenzione di appassionati di auto e motori, una vera istituzione nel mondo dell’automotive, che trova a Villa d’Este la propria casa. A celebrare la bella stagione un inedito appuntamento musicale nella cornice iconica del Mosaico: il concerto del Maestro Zubin Metha in programma per il 2 Luglio. Un omaggio alla musica classica e alla bellezza, che spesso si intrecciano, in grado di regalare una serata suggestiva sulle rive del lago più romantico del mondo.

Non potranno poi mancare le Feste d’Estate per celebrare l’Indipendenza americana il 4 luglio, la Festa Nazionale francese il 14 luglio e il Ferragosto il 15 agosto, con cene di gala e serate a tema. Confermati gli eventi Villa d’Este Style, che celebrano auto d’epoca, motoscafi classici e barche elettriche, come anche il Rally Villa d'Este e il Centomiglia del Lario. Villa d’Este rimarrà aperta nel periodo invernale: un progetto fortemente voluto dalla Famiglia Fontana e dalla Direzione per dare voce e valorizzare tutto l’anno un territorio unico al mondo. Durante le festività natalizie e il Capodanno accoglierà gli ospiti per un soggiorno o per una breve pausa, sia essa un lunch, una cena o un aperitivo, avvolti da una cornice inedita, arricchita dal fascino magnetico dell’atmosfera lacustre in inverno. Visto il successo dello scorso anno, la stagione invernale sarà nuovamente caratterizzata dalle Wine Dinners, esperienze enogastronomiche d’eccellenza e appuntamenti imperdibili, dove icone della produzione vitivinicola incontreranno la raffinatezza dell’alta cucina dello Chef Michele Zambanini. Protagonista, una selezione di grandi etichette dal mondo: Selosse, Dom Perignon, Gaja, Bordeaux, Krug e Sassicaia.

Se il 2022 è stato l’anno della 150esima stagione dell’hotel, che ha marcato un passaggio importante, il 2023 punta ad essere ancora più speciale. Villa d’Este Villa d’Este, che nel 2022 ha festeggiato la sua 150a stagione, è l'iconico albergo 5 stelle lusso situato a Cernobbio, sul Lago di Como, parte di Villa d’Este Hotels, punto di riferimento nell’hôtellerie di lusso internazionale e membro di The Leading Hotels of the World. Il Gruppo comprende inoltre il cinque stelle Villa La Massa, sulle rive dell'Arno, e i due quattro stelle Palace Hotel e Hotel Barchetta Excelsior, nel centro di Como e affacciati sul lago.

Considerata una delle più belle espressioni di architettura della metà del Cinquecento, trasformata in hotel nel 1873 e immersa in un parco di 10 ettari, Villa d’Este è simbolo di un lusso senza tempo e di eterna eleganza. Offre 152 camere e suite suddivise tra l’Edificio del Cardinale e il Padiglione della Regina e 4 ville private. Di recente è stata acquisita Villa Belinzaghi, che sarà oggetto di un completo restauro. Villa d'Este offre tre ristoranti: l'elegante Veranda con la sua cucina raffinata, il Grill per cene più informali e Il Platano, aperto nei mesi estivi, dall'atmosfera casual. Oltre al Bar Canova e al Sundeck, aperto in estate. L’hotel comprende inoltre il Beauty Center e lo Sporting Club con piscina coperta riscaldata, palestra, sauna, bagno turco, campo squash, golf elettronico, putting green, percorso vita e 8 campi da tennis. La celebre piscina galleggiante sul lago è riscaldata e, poco distante, ve n’è una dedicata ai più piccoli. Amministratore Delegato del Gruppo è Davide Bertilaccio.