Una volèe sul lago di Como, Tennis Clinic a Villa d'Este con Riccardo Piatti

L’iconico albergo 5 stelle lusso sulle rive del Lago di Como, annuncia la partnership con Riccardo Piatti e il Piatti Tennis Center, uno dei centri di allenamento per giovani talenti tra i più prestigiosi al mondo, per la creazione di quattro appuntamenti con i pacchetti “Tennis Clinics”. Una collaborazione fortemente voluta, che affonda le proprie radici nell’amore di Villa d’Este per lo sport e per il territorio.

Quello di Riccardo Piatti è a tutti gli effetti un ritorno sul Lago: il coach italiano più famoso e vincente al mondo, originario di Como, ha infatti iniziato a giocare a tennis all'età di nove anni al circolo di Villa d'Este. Proprio su quei campi ha in seguito cominciato a insegnare, per poi intraprendere la straordinaria carriera che l’ha portato, nel 2018, a inaugurare a Bordighera il suo Piatti Tennis Center, un polo nato ad hoc per la formazione dei giocatori.

L’eccellenza del tennis torna quindi a Villa d’Este: nei mesi di Marzo, Aprile, Ottobre e Novembre 2023 sono in programma quattro “Tennis Clinics”: pacchetti comprensivi di soggiorno (n.4 notti, 5 giorni), servizio di pensione completa e masterclass tennis gestita e coordinata da Piatti Tennis Center. Un’occasione per confrontarsi con uno staff di altissimo livello e con Riccardo Piatti stesso, che negli anni ha avuto modo di seguire mostri sacri del tennis come Novak Djokovic e Maria Sharapova.

Sarà proprio Piatti, insieme ad Andrea Volpini, direttore sportivo del Piatti Tennis Center, ad avere la direzione tecnica delle “Tennis Clinics”. Il tennista verrà infatti seguito a 360° in tutto il percorso, che prevede sei ore al giorno di attività, divisa in vari settori. Da quella in campo, impostata dal team Piatti secondo gli standard di qualità sviluppati grazie ad anni e anni di esperienza, fino a quella legata alla preparazione atletica, a fisioterapia e osteopatia. Previste anche delle attività di teoria in aula, attraverso le quali verranno illustrati i punti cardine del metodo Piatti, con un focus particolare sulla video analisi e su altri aspetti chiave per la formazione dei giocatori. Senza dimenticare i momenti di condivisione, studiati per dare importanza ai rapporti umani e arricchire ulteriormente l’esperienza dei partecipanti. Quattro appuntamenti con un comune denominatore: l’eccellenza.

Le Tennis Clinics si svolgeranno a Villa d'Este nelle seguenti date:

• 19-23 Marzo 2023

• 23-27 Aprile 2023

• 25-29 Ottobre 2023

• 27 Novembre - 1 Dicembre 2023

Prezzo a partire da €5000 a persona per l'esperienza di cinque giorni senza pernottamento, a partire da €8070 per l'esperienza completa con pernottamento a Villa d'Este (4 notti e pensione completa).

Villa d’Este

Villa d’Este, che nel 2022 ha festeggiato la sua 150a stagione, è l'iconico albergo 5 stelle lusso situato a Cernobbio, sul Lago di Como, parte di Villa d’Este Hotels, punto di riferimento nell’hôtellerie di lusso internazionale e membro di The Leading Hotels of the World. Il Gruppo comprende inoltre il cinque stelle Villa La Massa, sulle rive dell'Arno, e i due quattro stelle Palace Hotel e Hotel Barchetta Excelsior, nel centro di Como e affacciati sul lago. Considerata una delle più belle espressioni di architettura della metà del Cinquecento, trasformata in hotel nel 1873 e immersa in un parco di 10 ettari, Villa d’Este è simbolo di un lusso senza tempo e di eterna eleganza. Offre 152 camere e suite suddivise tra l’Edificio del Cardinale e il Padiglione della Regina e 4 ville private. Di recente è stata acquisita Villa Belinzaghi, che sarà oggetto di un completo restauro.

Villa d'Este offre due ristoranti: l'elegante Veranda con la sua cucina raffinata e il Grill per cene più informali. Oltre al Bar Canova e al Sundeck, aperto in estate. L’hotel comprende inoltre il Beauty Center e lo Sporting Club con piscina coperta riscaldata, palestra, sauna, bagno turco, campo squash, golf elettronico, putting green, percorso vita e 8 campi da tennis. La celebre piscina galleggiante sul lago è riscaldata e, poco distante, ve n’è una dedicata ai più piccoli.

Amministratore Delegato del Gruppo è Davide Bertilaccio.