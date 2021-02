Enzo Miccio a Blevio: organizza un matrimonio vip sul Lago di Como?

Il più noto wedding planner della tv, Enzo Miccio, era sul Lago di Como nella giornata di mercoledì 3 febbraio 2021. Nel corso della mattinata si è concesso una pausa caffè al Ristorante Bar Centrale di Blevio dove si è concesso per una foto insieme al personale, poi pubblicata sulla pagina Facebook del locale. Il motivo della sua visita in riva al Lario, però, non è noto, ma certo alimenta il gossip su un possibile prossimo matrimonio vip da quelle parti.

Il lago di Como, infatti, nonostante il covid anche nel 2020 è stato la scenografia naturale di diversi matrimoni che, visti gli sposi per così dire "illustri", hanno suscitato l'attenzione dei media. Come la "replica" delle nozze di Francesco Facchinetti e quelle di Elettra Lamborghini e Afrojack