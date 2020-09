Nozze bis per Francesco Facchinetti a prova di Covid

Tutto organizzato in 48 ore, e con una cerimonia a prova di Covid. Così Francesco Facchinetti ha deciso di rinnovare i voti del suo matrimonio con Wilma Helena Faissol, sposata nel 2014 a Mariano Comense, dove la coppia vive tuttora. Il dj ha spiegato di aver scelto una cerimonia molto intima proprio per la pandemia in corso ma che spera, in futuro, di poter organizzare una festa allargata anche ai suoi fan.

«Voglio che la mia vita sia ogni giorno straordinaria - ha spiegato facchinetti sul suo profilo di Instagram, parlando del matrimonio - In tanti mi hanno chiesto perché abbiamo festeggiato il nostro matrimonio senza parenti, amici stretti, etc etc. I motivi sono 3: - COVID; - volevo condividere questo momento in un modo speciale con mia moglie e i miei figli

- così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati😆 Volete venire anche voi?».

Wilma e Francesco hanno due figli, Leone e Lavinia, presenti alle nozze bis insieme a Charlotte e Mia, le figlie avute dai due in relazioni precedenti. La bellezza di questa grande famiglia allargata, si vede anche nel programma su Real Time che racconta la loro vita: The Facchinettis.