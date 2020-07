Elettra Lamborghini e AfroJack: nozze sul Lago di Como

Elettra Lamborghini e AfroJack sarebbero pronti a convolare a nozze sul Lago di Como. La coppia regina del gossip non ha ancora dato una risposta ufficiale riguardo alla location né alla data, ma l’intenzione di sposarsi è certa (e abbondantemente sbandierata sui social).

La proposta di matrimonio era arrivata a metà dicembre, quando il dj aveva regalato alla cantante/ereditiera un anello subito sfoggiato in diverse foto pubblicate qua e là. In un primo momento sembrava che le nozze fossero quasi imminenti, i ben informati parlavano di maggio. Rimandato poi probabilmente a causa del covid, il matrimonio sembra non abbia ancora una data certa. Più sicura pare invece la location: quel Lago di Como tanto amato dai vip.