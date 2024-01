Disastro treni: Regione Lombardia convoca i vertici di Trenord

Ritardi, cancellazioni, variazioni di percorso, treni troppo pieni. Le segnalazioni dei disagi da parte dei pendolari sono quotidiane. Così, finalmente, Regione Lombardia - dopo aver rinnovato l’affidamento a Trenord per gestione dei servizi ferroviari regionali e locali per altri 10 anni, fino al 2033 – ha deciso di convocare per lunedì 22 gennaio i vertici di Trenord per avere chiarimenti e possibilmente trovare una soluzioni per limitare i continui disservizi.

“Voglio affrontare il problema e fare il punto della situazione con la società Trenord – ha spiegato ieri Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti di per capire da dove derivano i problemi che si riscontrano sulle linee ferroviarie, se possono essere attribuiti all’infrastruttura oppure ad altro. Voglio vederci chiaro e affrontare il problema. Regione Lombardia non può permettersi un servizio inaffidabile. Novembre è stato un mese disastroso sul fronte del trasporto ferroviario. Disagi minori invece a dicembre e inizio gennaio. Ora occorre dare una sterzata".

I 5 Stelle sulla questione

Dopo l'ennesima mattinata da incubo sulle tratte ferroviarie di Trenord: lo scorso mercoledì centinaia di pendolari hanno dovuto fare i conti con pesanti disagi e disservizi che ormai si protraggono da anni. era intervenuto anche Raffaele Erba, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Como: “Da anni Trenord vive un crescente declino e i pendolari sono quotidianamente ostaggio di continui ritardi, cancellazioni e disservizi. La provincia Comasca risulta tra le più penalizzate con le tre tratte principali (Como-Milano, Asso-Erba-Milano e Como-Lecco) ormai al collasso”. “Chi ogni giorno usufruisce del treno per recarsi al lavoro o presso il luogo di studio chiede semplicemente un servizio dignitoso anche in funzione degli aumenti paradossali del costo del biglietto a cui è corrisposta una riduzione del servizio e il taglio di molte tratte”.