Stretti come sardine su un treno degli anni '70 sulla Como-Lecco. Trenord: "Un fatto eccezionale"

Nel corso del primo giorno lavorativo di massa dell'anno, precisamente lunedì 8 gennaio, i pendolari sulla tratta Lecco-Como si sono trovati di fronte a una situazione che, stando alle dichiarazioni ufficiali, avrebbe dovuto essere risolta già da sei anni e mezzo. Tuttavia, la realtà è stata ben diversa. Come riporta LeccoToday, la corsa numero 10414 Lecco-Como è stata effettuata con un treno ALn668 degli anni '70, un convoglio che dispone di soli 68 posti a sedere. Un viaggiatore, testimonianza alla mano e secondo quanto riportato dal Comitato dei pendolari, ha raccontato: "A Merone ho trovato posto, ma tra Anzano e Camerlata la situazione era oscena... Tutti ammassati come sardine, tanto che il capotreno ha persino rinunciato a scendere alle varie fermate". Il Comitato dei pendolari ha sottolineato che questa situazione era stata segnalata già a fine novembre, e ha sollevato delle domande chiave: "Dove sono i treni ATr? Quanto è preoccupante il fatto che Trenord riceva treni da Regione Lombardia da oltre 10 anni e ancora vediamo circolare un ALn668 che ha almeno 50 anni?".

Trenord si è affrettata all'indomani a fornire delucidazioni al riguardo: "Sulla linea Como-Lecco circolano 23 corse al giorno. Tutte sono effettuate da treni diesel Atr di nuova generazione. Negli ultimi due giorni, per esigenze manutentive straordinarie di un convoglio Atr, due corse della linea, cioè la 10414 (Lecco 6.18-Como San Giovanni 7.29) e la 10417 (Como San Giovanni 7.41-Lecco 9.05), sono state effettuate da un treno Aln 668, che Trenord utilizza per servizi di riserva. L’alternativa alla temporanea sostituzione sarebbe stata la soppressione delle corse. Il convoglio utilizzato per la sostituzione ha 70 posti a sedere. Secondo i dati medi di frequentazione, sulla corsa 10414 si supera questa disponibilità di posti nel percorso fra Anzano del Parco (7.03) e Cantù (7.11), quando sulla corsa si registrano 15/20 passeggeri in più. La corsa 10417 conta invece un picco massimo di 37 passeggeri a bordo. Trenord prevede il rientro in servizio della regolare composizione delle due corse da mercoledì 10 gennaio.