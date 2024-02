Teatro Sociale e Comune di Como si stringono la mano: firmata la convenzione

È stata presentata oggi a Palazzo Cernezzi la convenzione tra Comune di Como e AsLiCo per gli anni 2024–2025–2026. All’incontro erano presenti per il Comune di Como il sindaco Alessandro Rapinese, l’assessore alle Politiche educative Nicoletta Roperto e l’assessore alla Cultura Enrico Colombo e per il Teatro Sociale la presidente Simona Roveda e la direttrice della Programmazione Barbara Minghetti.

"Con questo importante accordo economico triennale - ha detto il sindaco Alessandro Rapinsese - siamo contenti di supportare le attività del Teatro Sociale, di poter fruire di tutte le competenze di As.Li.Co. per poter rendere Como ancora più attrattiva dal punto di vista culturale, degli eventi e di sprigionare progettualità anche, e soprattutto, in ambito sociale".

"Siamo molto contenti - ha aggiunto Simona Roveda, presidente del Teatro Sociale di Como- di proseguire questa convenzione, iniziata nel 2016. Il Teatro Sociale di Como e l’Amministrazione comunale continuano la collaborazione per avvicinare la cittadinanza al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'arte. Il Teatro Sociale vuole essere per la città un luogo di incontro, un punto di riferimento e di scambio con l'obiettivo di favorire la crescita culturale, sociale e ambientale. Ringraziamo il Comune di Como per la fiducia rinnovata.

La nuova convenzione prevede differenti forme di collaborazione e l’erogazione di un contributo straordinario annuale del Comune di Como di 100mila euro per ogni anno dell’accordo, finalizzato al sostegno delle attività svolte dal Teatro Sociale. Secondo quanto previsto dalla convenzione, il Comune di Como, attraverso il Settore Cultura, Musei e Biblioteca, e AsLiCo si impegnano a condividere la rispettiva programmazione annuale e pluriennale per valutare la possibilità di creare sinergie e sviluppare strategie comuni. Tali collaborazioni potranno svilupparsi in vari ambiti: comunicazione e promozione, condivisione di competenze e professionalità, coinvolgimento di soggetti terzi, progettualità, didattica e attività rivolte agli istituti scolastici con lo scopo di meglio valorizzare il patrimonio culturale cittadino, migliorando l’efficienza e la creatività delle singole azioni. La definizione nel dettaglio delle singole azioni è demandata alla sottoscrizione di appositi accordi di natura operativa.

Inoltre, AsLiCo e il Settore Educativo e Sociale del Comune di Como collaboreranno per promuovere l’attività teatrale per i bambini che frequentano gli asili nido comunali e i servizi per l’infanzia del Comune di Como (ad es. doposcuola, centri estivi) e le scuole statali di Como. AsLiCo si impegna inoltre a costruire, insieme al Comune di Como, progetti contro la povertà educativa mettendo a valore la propria competenza professionale a favore dei bambini più fragili attraverso anche la possibilità di accesso gratuito ad almeno 3 spettacoli teatrali all’anno di 5 famiglie disponibili all’affido culturale.

AsLiCo si impegna a collaborare con il Comune di Como per la pianificazione e ideazione di eventi culturali durante il periodo estivo, il periodo natalizio e in relazione a eventi connessi al progetto Como Città Creativa UNESCO.