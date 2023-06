Via Torno paralizzata dal traffico: famiglie di turisti scendono dalle auto e vanno a piedi a Como

Per chi la percorre tutti i giorni non è certo una novità: via Torno anche oggi, 7 giugno 2023, era completamente congestionata dal traffico. Ci segnalano una coda infinita a scendere e per questo motivo, alcune famiglie di turisti sono scese dalle auto, lasciando solo il conducente, per camminare e raggiungere a piedi la città. Ci scrive Roberta: "E anche oggi via Torno completamente congestionata fino alla prima galleria di Blevio. Non ho fatto le foto ma c'erano file di turisti e genitori con bambini appiedati in fila che scendevano verso Como. Che accoglienza meravigliosa!".

La riflessione deve andare oltre l'ovvio: passiamo da strade intasate con famiglie che percorrono chilometri a piedi per raggiungere la città a barche da 1.600 euro per poche ore. Una dicotomia che attanaglia la bella Como e che andrebbe risolta o quantomeno ridimensionata.