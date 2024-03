Benvenuti a Como: ecco cosa ci si trova davanti appena si esce dalla stazione

Continuano ad arrivare le vostre segnalazioni, dopo i tombini pieni di pesci l'attenzione si focalizza di nuovo sulle strade. A mandare questa foto è Manuel che oggi 7 marzo si è trovato fuori dalla stazione San Giovanni a Como. Complici le battenti piogge degli scorsi giorni (ma non solo) la pavimentazione lascia davvero a desiderare e non solo dal punto di vista meramente estetico ma specialmente da quello funzionale: in una strada così è facile inciampare per non parlare della difficoltà di che in carrozzina o delle mamme con i passeggini. Ci scrive: "Ma il sindaco pensa ad aumentare il prezzo dei parcheggi senza pensare alla città in che degrado sta! Complimenti! Senza parlare delle strade piene di buche.

Mandateci le vostre segnalazioni su Messenger o alla mail quicomostaff@gmail.com