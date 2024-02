"A Como si può nuotare nel parcheggio e si possono fare i fanghi": il video ironico di Finizio (Pd)

Como e la pioggia. Un video e molte foto postate sulla pagina Facebook del segretario Pd di Albate, Francesco Finizio che, con amara ironia, descrivono la città in questi giorni di pioggia dove alcune via si sono allagate e nel parcheggio di piazza Tricolore si può quasi nuotare. Stoccata sulla piscina di Muggiò: "Vi ricordate quando il sindaco aveva promesso in campagna elettorale di aprire le piscine a Como in 3-6 mesi dalla sua elezione? Sono passati diciotto mesi ma forse intendeva questo, al di là del tempo trascorso".

"A Como si può nuotare, continua nel video, nel parcheggio di piazza Tricolore, si può nuotare. Braccioli pinne maschere e occhiali. E in via alla Zocca anche i fanghi si possono fare. "Ma li vogliamo pulire, o no, questi tombini?"