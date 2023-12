Per il sindaco Alessandro Rapinese il Natale a Como è stato splendido

Il sindaco di Como Alessandro Rapinese non ci sta. Riferendosi in particolare a un articolo apparso su La Provincia dove si descriveva Como a Natale come una città con più rifiuti che turisti, risponde con un video sul suo profilo ufficiale di Facebook.

Il Natale al sindaco di Como è piaciuto moltissimo. Per prima cosa, come ha spiegato nel video, ha illuminato il Duomo: "Questa è una bella luce che i comaschi potranno vedere non solo a Natale ma tutto l'anno e non ce lo potrà imitare nessuno, perché il nostro Duomo non ce lo può copiare nessuno". Inoltre per il primo cittadino il Natale in città è stato bello anche perché si poteva parcheggiare, fare shopping e assistere a eventi culturali di livello. Un successo, insomma, almeno per quanto riguarda la vivibilità. Gli autosilo comunque, sottolinea Rapinese, erano pieni anche ieri (28 dicembre) a prova del fatto che la città non era deserta.

Rapinese spiega poi che ha firmato subito dopo Natale molte importanti delibere come, solo per citarne alcune, quella per la manutenzione del campo da calcio in via Mantegna o la manutenzione straordinaria dei cimiteri Monumentale e di Monte Olimpino questo per spiegare che la sua giunta non perde tempo.

"Nessuno può trasformare in bagarre questa amministrazione - conclude nel video. Con noi questo atteggiamento non attacca. La giunta vuole solo migliorare Como. Per danneggiare Rapinese non danneggiate alla città".