Como centro, la "battaglia" di Rapinese continua: rimossa auto a targa ticinese

Ogni promessa è debito e ultimamente (anche) le auto targate Ticino che non rispettano le regole dei parcheggi vengono rimosse e multate.

Evidentemente il sindaco Alessandro Rapinese diceva sul serio quando in campagna elettorale ha promesso guerra alle auto svizzere parcheggiate in sosta vietata. Aveva parlato di un carro attrezzi dedicato a rimuovere le vetture dei ticinesi che sostavano in città indifferenti alle norme del codice della strada. Quel carro attrezzi si è materializzato di nuovo stamattina, 28 agosto in piazza Perretta, in pieno centro storico a Como. Qui una Tesla con targa ticinese è stata rimossa e il proprietario ha preso anche una bella multa perchè era in zona Ztl, senza permesso e sostava fuori dagli spazi. Che poi, a ben vedere, si tratta solo di far rispettare le leggi che sono uguali per tutti.