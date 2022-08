Anche a Como bar, negozi e ristoranti mettono le bollette in vetrina

Anche a Como e nel resto della provincia le bollette finiranno sulle vetrine di bar e ristoranti. Molti esercenti hanno scelto di sposare l'iniziativa della Federazione Nazionale Pubblici Esercizi, secondo cui “il caro energia sta diventando sempre più un'emergenza per le imprese, con costi che nel giro di un anno sono triplicati e con prospettive di ulteriore peggioramento. Visto che le misure fin qui adottate dal Governo non sono sufficienti a riportare il costo entro livelli di sostenibilità, abbiamo chiesto il potenziamento dei crediti di imposta già a partire dal terzo trimestre 2022 nell’ambito della conversione del decreto legge "Aiuti bis". Per supportare questa richiesta abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa "Bollette in Vetrina" con l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Anche perchè non è da escludere che nei prossimi mesi la spinta inflattiva si trasferisca in modo significativo sui listini di bar e ristoranti dopo mesi di relativa moderazione”.

Bollette in vetrina: l'iniziativa di bar e ristoranti