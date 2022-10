Centomiglia del Lario, stop alla Navigazione tra Como, Cernobbio e Blevio

Sabato 15 e domenica 16 ottobre si svolgeranno, sulle acque del lago di Como, le gare della Centomiglia del Lario, valevoli per il Campionato Mondiale Endurance Boat Racing, nonché per il Campionato Mondiale Offshore classe V2. Al riguardo, tenuto conto che l’articolazione del programma di gara ed il relativo percorso (lungo 10 km. circa e delimitato da apposite boe) sono tali da non consentire la navigazione in sicurezza dei mezzi pubblici di linea e non di linea e dei mezzi da diporto, in concomitanza con lo svolgimento delle gare previste, il Prefetto Andrea Polichetti, con ordinanza del 6 ottobre 2022, ha disposto la sospensione temporanea della navigazione nel tratto di lago compreso tra i Comuni di Como, Cernobbio e Blevio, per il tempo necessario alla svolgimento della manifestazione sportiva prevista e programmata.

L’adozione del citato provvedimento interdittivo fa seguito alle intese concordate in seno di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi il 28 settembre scorso, con la partecipazione, tra gli altri, del Presidente dello Yacht Club Como (in qualità di ente organizzatore) e dei rappresentanti dell’Esercizio Navigazione Lago di Como e dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi Minori. In tale contesto, l’Esercizio Navigazione Lago di Como e l’associazione Yacht Club Como (che, quale ente organizzatore, provvederà a mettere a disposizione i relativi mezzi) avranno cura di prevedere l’effettuazione di un servizio di bus navetta sostitutivo da Como a Moltrasio, con fermate intermedie a Cernobbio e Como-Tavernola.

L’associazione Yacht Club Como provvederà altresì a predisporre misure idonee a garantire lo svolgimento in piena sicurezza delle gare in programma e la salvaguardia la pubblica incolumità, mediante apposita delimitazione del percorso interessato e posizionamento di specifica segnaletica, in corrispondenza delle boe di riferimento, ad organizzare un servizio di vigilanza a mezzo di natanti, coordinato con l’analogo servizio predisposto dalle Forze dell’Ordine e ad attivare di un servizio nautico antincendio a cura dei Vigili del Fuoco.