Nuovi bus elettrici, i primi due in servizio sulla linea 6 Cernobbio-Como

Asf Autolinee, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico passeggeri a Como e Provincia, ha presentato oggi i primi due autobus elettrici "eBUS" che presto entreranno in servizio sulla rete urbana. L'evento si è svolto al Tempio Voltiano, evidenziando il legame tra la trazione elettrica e la figura di Alessandro Volta, illustre comasco e inventore della batteria.

Una svolta epocale per la città

Questi due nuovi eBUS rappresentano un momento storico per Como, con la "chiave di Volta dell'ecosostenibilità". In vista di una rivoluzione ecosostenibile, Asf prevede l'arrivo entro giugno di altri 23 bus elettrici, che sostituiranno mezzi obsoleti e inquinanti. La prima linea “elettrificata” sarà la 6, destinata a diventare la “linea turistica” della città di Como, con un tragitto che, partendo da Cernobbio, porta l’utente a destinazione per visitare i principali punti di interesse di Como, tra cui proprio il Tempio Voltiano.

Le peculiarità degli eBUS

I nuovi eBUS sono mezzi tecnologicamente avanzati, moderni e progettati per garantire viaggi sicuri, confortevoli ed ecosostenibili. Hanno una lunghezza di 12 metri e possono assicurare il trasporto di 80 persone.

Tra le dotazioni innovative, ci sono un impianto di climatizzazione (totalmente elettrico, non più a gasolio), un dispositivo di visualizzazione della prossima fermata, un plan a disposizione dell’autista per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di guida e del mezzo, oltre agli specchietti elettronici, vale a dire una telecamera che sostituisce lo specchietto tradizionale. Dotati di tecnologie innovative, come un sistema di ricarica immediata in fase di decelerazione e una bigliettazione elettronica a bordo, questi autobus offrono un'esperienza di viaggio all'avanguardia. Per la sicurezza, in strada e a bordo, gli eBUS sono dotati di telecamere di videosorveglianza interna e, a disposizione dell’autista, una telecamera a 360 gradi per le condizioni del traffico in tempo reale.

Entro l'estate anche sulla linea 1

Alessandro Rapinese, sindaco di Como, ha evidenziato l'importanza di questa novità: "E' un momento importantissimo per la nostra città: oltre a rappresentare un ottimo impiego di fondi pubblici ottenuti dal Comune di Como, rappresenta la fondamentale importanza nel mondo odierno delle intuizioni e del genio del nostro concittadino più illustre".



Massimo Saverio Bertazzoli, ad di Asf Autolinee: "Oggi per Asf si compie un importante passo avanti in materia di sostenibilità e impatto ambientale: si chiude infatti un cerchio che vede l’azienda al centro di un impegno continuo e concreto nella riduzione delle emissioni in atmosfera e nel rispetto ambientale in tutti i suoi processi produttivi e operativi. L’introduzione di questi primi 2 di 25 bus elettrici rappresenta una vera e propria rivoluzione sostenibile, nonché un importante impulso tecnologico al modo di viaggiare sulla rete urbana di Como. Infatti, grazie all’allestimento dotato di tutti i comfort di viaggio e delle tecnologie più avanzate, proprio come la pila di Volta a suo tempo, i nostri eBUS consentiranno a tutti i nostri clienti di effettuare un viaggio al passo coi tempi e nel rispetto dell’ambiente".



Guido Martinelli, presidente Asf Autolinee, ha sottolineato, invece, l'intenzione dell'azienda di proseguire nella direzione "green": "L'innesto nella flotta di questi primi 2 nuovi mezzi non è che il primo passo verso una rivoluzione non più rimandabile. Inoltre, rappresenta un perfetto esempio di interazione di Asf con le politiche regionali e nazionali in tema di viabilità e trasporti".