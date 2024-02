Como, acquistare il biglietto sul bus con carta di credito (e senza sovrapprezzo): adesso si può

Fino ad oggi il biglietto dei bus sulle linee urbane ed extraurbane dei mezzi Asf AUtolinee poteva essere acquistato anche a bordo, ma con un notevole sovrapprezzo. Tale maggiorazione era stata stabilita per ricompensare il lavoro extra degli autisti che dovevano per così dire "staccare" il biglietto ai viaggiatori. Oltre tutto non sempre l'acquisto sul mezzo era possibile (per esempio nel caso in cui i biglietti erano terminati o il conducente non volesse svolgere tale servizio extra). Le cose, però, sono destinate a cambiare a breve. Insieme alla rivoluzione "green" i nuovi bus elettrici presentati al Tempio Voltiano portano con sé un'altra novità: le macchinette a bordo per l'acquisto dei biglietti con carta di credito. Venendo meno il lavoro extra dei conducenti, viene meno anche la logica del sovrapprezzo. Per questo i biglietti acquistati sui bus avranno lo stesso prezzo di quelli acquistati nelle edicole o nelle tabaccherie. Le nuove macchinette per l'acquisto dei biglietti entreranno in funzione tra poche settimane sui primi bus elettrici, dopo che saranno configurate. Entro l'estate, poi, entreranno in funzione anche sugli altri nuovi mezzi ecologici in arrivo.