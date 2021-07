Alluvione sul lago di Como, George Clooney: "È molto peggio di quello che pensassi"

George Clooney è da settimane nella sua casa di Laglio. Uno dei luoghi più colpiti dall'alluvione di questi giorni. L'attore è stato intervistato ieri dal Tg1 mentre era in compagnia del sindaco Roberto Pozzi: "È molto peggio di quello che pensassi - ha detto Clooney. Eravamo a Cernobbio e la situazione era molto grave. Qui a Laglio la situazione è anche peggio. Ci vorranno anni e milioni di dollari prima di riprendersi. Ma questa città è sempre stata forte e continuerà ad esselo. Questo è un luogo resiliente".

In compagnia dell'attore si è poi fatta fotografare un'altra celebrità di Laglio, il mitico Luciano: "Laglio e tutta la parte del basso Lario sta vivendo momenti davvero difficili. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto per avere nostre notizie. ? Nessuno dei nostri cari ha avuto danni particolari per fortuna. C’è solo un po’ di fango davanti alla nostra bottega ma col tempo tutto sarà sistemato.? In questo momento difficile, in particolare per gli amici i concittadini che sono stati molto colpiti dalla frana, è bello sentire la solidarietà di tante persone tra cui anche George!? Laglio, what else??".