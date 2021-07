George Clooney, vacanze lariane

George Clooney e sua moglie Amal sono tornati al Gatto Nero, il noto ristorante glamour di Cernobbio. Lei si è presentata con uno splendido vestito blu lucido con spalline sottili, mentre suo marito impeccabile nella sua giacca nero corvino. George e Amal sono tornati a Villa Oleandra, da dove mancavano dal 2019 a causa della pandemia, all'inizio dell'estate per celebrare il quarto compleanno dei loro gemelli Ella e Alexander.

Nel frattempo, la star di Midnight Sky – che ha sposato l'avvocato per i diritti umani nel 2014 – ha recentemente affermato di non essersi reso conto che mancava qualcosa nella sua vita fino a quando non ha incontrato sua moglie. George ha poi ammesso che anche la paternità ha contribuito a rendere la sua vita meno vuota e ha spiegato che avere figli gli ha dato "tutto" ciò che Hollywood non poteva. E che tutto vada bene, nonostante il gossip alimenti sempre nuove crisi di coppia, lo si capisce anche da queste immagini che mostrano la coppia sul Lago di Como più sorridente che mai.