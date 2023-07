Rifiuti per strada a Albate, Rapinese: "Quel condominio è indisciplinato: la tolleranza è finita"

Dopo la lettera della nostra lettrice che denunciava la situazione rifiuti a Albate arriva la replica del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, che ci tiene a puntualizzare alcune cose.

"In primis Albate è Como e noi non facciamo differenze tra zone di Serie A e di Serie B e tanti cittadini possono testimoniare che il servizio di raccolta funziona benissimo e regolarmente. Non bisogna fare confusione perché in via Acquanera al civico 10, in un condominio in particolare in molti (non tutti, ma molti) non rispettano orari e modalità della raccolta rifiuti e questo è il risultato. Non dipende dal cambio regole che è in vigore dal 1° luglio ma è una situazione che in quel condominio persiste da tempo, tanto che la lettera di richiamo citata nella segnalazione, da me firmata per far rispettare le norme, è stata inviata dal Comune in data 29 maggio. Questa è la prova evidente che la problematica lì esiste da molto prima dei cambi del 1° luglio. È un condominio indisciplinato e siamo stati anche troppo tolleranti e la signora che ha scritto alla redazione dovrebbe rivolgersi ai suoi vicini, a quelli che se ne fregano di orari, giorni, regole. Se la signora ha dei vicini casa che se ne fregano del decoro e delle norme, il Comune non c’entra e la pulizia straordinaria sta costando anche a lei.

Come Comune e Aprica abbiamo fatto anche ritiri speciali, ma il tempo della tolleranza è finito e non bisogna fare confusione tra chi, in buona fede, dopo il cambio del 1° luglio ha compiuto qualche errore e chi invece da tempo abusa della tolleranza e del lavoro degli altri. Se la situazione in quel condominio andrà avanti sono disposto a mettere anche foto trappole per identificare chi non osserva orari e regole della raccolta rifiuti".