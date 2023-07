Albate, lettera a Rapinese: "Lei si occupa di Como centro fregandosene della periferia"

Continua a tenere banco a Como la questione dei rifiuti e della nuova raccolta. La scorsa settimana avevamo ricevuto e pubblicato la lettera di una cittadina indispettita che lamentava come nel suo condominio non venisse fatta bene la differenziata ma ciò nonostante tutto venisse ritirato senza alcuna multa, forse per una questione di decoro urbano. Diversa la situazione a Albate. Anche qui dopo il cambio delle regole ci sono stati dei problemi ma in questo caso è stata mandata una lettera di richiamo con la "minaccia" di mandare gli agenti accertatori a staccare multe. Ci scrive la nostra lettrice di Albate M.F.

"Buonasera,

a seguito dell'articolo pubblicato da Voi riguardante la "denuncia" di una concittadina della zona In di Como, vorrei cortesemente che pubblicaste anche il mio pensiero rivolto al signor Rapinese.

Caro Sindaco, dopo un anno ho avuto la conferma di quello che sospettavo: Lei si occupa di Como centro fregandosene della periferia! Io abito in via Acquanera e dopo molte segnalazioni negli ultimi mesi sembrava andare meglio! Ma poi è arrivata la nuova differenziata e il nostro sindaco continua a fregarsene lasciando la mia zona nella discarica!

Vorrei far presente al Sindaco che anche noi "non chic" paghiamo profumatamente la Tari. E che a noi "non chic" ha mandato una lettera di richiamo minacciando multe. Per colpa dei soliti incivili le pagheremo ma vogliamo che sia portata via la spazzatura.

Certo noi non siamo amici o persone autorevoli per la città, ma meritiamo lo stesso rispetto! È una vergogna che ci siano queste differenze di trattamento. Noi vogliamo la nostra Città pulita: tutta!.

Scusate lo sfogo, ma siamo stanchi di vivere nella sporcizia. Mi viene solo da dire "che schifo"!

M. F. (lettera firmata)".