Cittadina indispettita scrive a Rapinese: "Perché dovrei perdere il mio tempo a fare la differenziata?"

Dopo le ultime dichiarazioni sul tema del sindaco Rapinese (postate in un video su Facebook) riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di una cittadina che fa delle acute osservazioni su come, al di là del cambio dei giorni di raccolta dei rifiuti, le cose a Como (o almeno nella sua zona) non sono mai andate troppo bene per quanto riguarda la questione.

Lettera al sindaco da una zona "chic"

"Egregio Signor Sindaco,

a seguito della (corretta) bacchettata sulla prontezza di riflessi del suoi concittadini, relativamente al ritiro della indifferenziata, gradirei attirare la sua attenzione sul fatto che la problematica sia più profonda, tanto che sarebbe opportuno che Lei o qualcuno al suo posto organizzi, per i furbetti del quartierino, dei corsi sul significato della stessa, oltre che su quella della parola educazione!

Abitando da oltre un decennio in una zona “chic” potrei infatti fare un reportage fotografico su cosa si vede, ad occhio nudo, all’interno dei sacchetti, prima trasparenti, ora grigi, lasciati al di fuori di prestigiose ville e signorili condomini.

Gli arroganti e probabilmente daltonici e analfabeti inquilini del mio palazzo, nonostante le numerose sollecitazioni da parte della sottoscritta e dell’Amministratore a fare più attenzione, non hanno, per esempio, ancora compreso che i cornetti ai cioccolato non vadano nel sacchetto della plastica, i medicinali debbano essere portati in farmacia e/o discarica e non smaltiti nell’indifferenziata, che vetro e carta abbiano un contenitore dedicato, per non parlare di imballi con istruzioni di smaltimento, regolarmente in bella mostra nei contenitori sbagliati.

Poiché a seguito del suggerimento di personalizzare i rispettivi sacchetti con le iniziali, per risalire quantomeno ai responsabili di cotanta maleducazione, visto che a Como non sono, per il momento, disponibili i sacchetti con codici a barre, sono stata tacciata di essere una “curiosa” che verifica altrui rifiuti, che la ricerca del colpevole sia pratica lesiva di altrui privacy e che tanto le multe le può dare solo polizia municipale, vorrei comprendere come pensate di procedere per mettere fine al supponente menefreghismo di alcuni dei vostri cittadini.

Visto che l’azienda responsabile del ritiro provvede, almeno nella mia zona, a ritirare tutti i sacchetti, indipendentemente dai contenuti, probabilmente per istruzioni dall’altro per ovviare all’ “effetto Urbe” e, in questo anni, non ho avuto il piacere di vedere comminata alcuna multa al mio condominio, nonostante le segnalazioni agli organi preposti che, inutile dirlo, sono rimaste sospese nell’aria, gradirei essere illuminata sul perché dovrei perdere ulteriormente il mio tempo a fare la differenziata, prendendomi oltretutto della rompiballe, pagando una tassa per un servizio che non corrisponde a quelli promessi, visto che i cittadini virtuosi sono trattati esattamente come quelli che se ne strafregano delle regole certi che, come abitualmente accade nell’Ex Bel Paese, nulla di concreto in merito verrà fatto!

Immagino che le multe per mancato adempimento alla differenziata non siano interessanti per il “tesoretto comunale”, visto che i numeri di telefono dedicati al “pronto intervento rifiuti”, sia del Comune che della Polizia locale, suonano a vuoto, rendendo impossibile fare segnalazioni in “tempo reale”.

Una cittadina sempre più indispettita".