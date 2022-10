Nuove fioriere in arrivo in centro storico, l'assessore: "Abbiatene rispetto"

Per ora sono solo nei rendering pubblicati dall'assessore al Verde del Comune di Como, Matteo Lombardi, sulla sua pagina Facebook, ma presto dovrebbero materializzarsi e diventare realtà. Stando a quanto annunciato dallo stesso Lombardi "la prossima settimana (indicativamente tra martedì e mercoledì) finalmente verranno sistemate tutte le fioriere del centro città che sono attualmente in uno stato di totale abbandono".

L'assessore ha colto anche l'occasione per qualche considerazione politica sulla giunta precedente. "Come più volte ribadito, specialmente in questi primi mesi - ha scritto Lombardi - prego i cittadini di non aspettarsi “miracoli” perché le condizioni del verde pubblico che abbiamo trovato appena insediati erano a dir poco tragiche e tutt’ora non sono in condizioni accettabili, almeno secondo la mia personale opinione".

I rendering raffigurano quelle che dovrebbero essere le composizioni floreali. Saranno curate dalla ditta Colombo Giardini, ma l'assessore Lombardi ha tenuto a lanciare un appello ai comaschi: "Io stesso vedrò di controllare personalmente il loro stato nel corso del tempo ma, come sempre, chiedo cortesemente a voi cittadini di averne rispetto. Solo con l'amore per la nostra città molti dei problemi che affliggono Como potranno trovare soluzione".