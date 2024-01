MaxMara Weekend si allarga e "si prende" anche lo storico negozio Singer

I cartelloni affissi in via Vittorio Emanuele 23 annunciano l'imminente apertura di una boutique di MaxMara Weekend che non solo comprenderà lo spazio precedentemente occupato, ma si estenderà anche oltre l'angolo che conduce all'ex Galleria del Francobollo, abbracciando così un'area più ampia. Il nuovo negozio, situato nell'ex vetrina della storica Singer, si propone di ampliare ulteriormente la presenza delle griffe nel centro cittadino. Si prevede che i lavori, avviati dall'8 gennaio, dureranno 72 giorni, culminando con l'apertura della boutique MaxMara Weekend proprio all'inizio della primavera. L'iniziativa promette di arricchire l'offerta di moda di lusso nella città murata, confermando Como come destinazione privilegiata per gli amanti dello shopping di alta classe.