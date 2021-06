Anziani e con problemi di cuore, vorrebbero dormire ma il cinema all'aperto è assordante: "E il Comune ci ignora"

Sono disperati, ma allo stesso tempo promettono battaglia contro il Comune di Como, colpevole, secondo loro, di avere permesso il cinema all'interno della corte del Museo Garibaldi (Piazza Medaglie d'Oro) tre sere alla settimana. Il problema, per Flavia Crema e Michael Karadole, è che la finestra di casa loro si affaccia proprio su quel cortile, a pochissimi metri in linea d'aria dalle casse acustiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Impossibile per loro chiudere occhio fin quando le proiezioni non sono terminate (generalmente intorno alle 23.30). Un disagio aggravato dallo stato di salute di Karadole, affetto da una cardiopatia. "Abbiamo chiesto di incontrare l'assessore Livia Cioffi ma nessuno ci ha dato retta - dicono i due anziani coniugi - ma non ci arrendiamo, andremo fino in fondo e chiederemo anche i danni biologici per quello che stiamo subendo. Del resto sarebbe bastato spostare il cinema estivo nel cortile del Museo Giovio, a pochi metri di distanza".