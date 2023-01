Torna la luce sulla facciata del Duomo: la nuova illuminazione

Sei proiettori a led si sono accesi sulla facciata del Duomo di Como che finalmente torna a essere illuminato. Alle 18 circa di martedì 24 gennaio a sorpresa la luce si è stagliata sulla bellissima facciata della cattedrale. Erano anni che non accadeva. Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha voluto ringraziare il privato che ha dato la possibilità di installare la nuova illuminazione e gli uffici comunali "che hanno lavorato affinché finalmente il Duomo fosse illuminato per sempre". Poi Rapinese ha tenuto a specificare che "queste luci consumano quasi come quelle del vostro soggiorno di casa".

Il risparmio rispetto alle ultime luci che illuminarono il Duomo qualche anno fa è, in effetti, importante. Può essere stimato intorno all'85%. Il vecchio impianto era composto da tre proiettori da 2000 W ciascuno, per un totale di 6kW. Gli attuali proiettori tutti e sei insieme consumano solamente circa 720 watt di potenza totale.