Dovrebbe essere pedonale, ma è ancora area di sosta: auto sull'incompleta piazza Perretta

Per lungo tempo piazza Perretta è stata un'area riservata al parcheggio esclusivo dei residenti e serviva anche come punto di svolta per i taxi provenienti da piazza Cavour, che qui effettuavano la manovra per orientarsi verso il lago. Recentemente l'amministrazione comunale del sindaco Alessandro Rapinese l'ha trasformata in zona completamente pedonale e ha provveduto a effettuare alcuni lavori di sistemazione della pavimentazione con rimozione del marciapiede dove vi erano panchine e cabine telefoniche. Evidentemente, però, la cosa non è chiara a tutti. Complice, forse, la carente segnaletica e l'assenza di dissuasori di sosta. Ecco, quindi, una foto di come si presentava la piazza nella mattina di domenica 17 marzo 2024. Diverse le vetture parcheggiate sulla piazza.