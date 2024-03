Happy Casa a Cantù: ecco dove sta per aprire

Come anticipato in questo articolo a Cantù sta per aprire il mega store dedicato alla casa: si chiama Happy Casa. E' una catena di grandi negozi di articoli casalinghi, arredi, elettrodomestici e decorazioni. La sede dell'imminente apertura è segnalata da un maxi cartellone: si tratta della struttura che ospitava il Brico Io (ora trasferitosi nel centro commerciale Mirabello).

Per la precisione Happy Casa apre, dunque, in viale Lombardia 85 a Cantù. Nell'attesa di aprire i battenti al pubblico il nuovo punto vendita cerca personale. Si cercano candidati/e che attraverso un adeguato percorso di inserimento e formazione giungano a ricoprire pienamente la posizione di addetto/a alle operazioni ausiliarie alla vendita. "Non siamo alla ricerca di professionisti né di profili con approfondita esperienza professionale nella mansione - si legge nell'annuncio - guarderemo con estrema attenzione alle attitudini più che alle capacità consolidate, all'orientamento al team e alla voglia di mettersi in gioco in prima persona e soprattutto alla consapevolezza di guardare al cliente come alla risorsa più importante".