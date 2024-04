Cantù, una giornata di sciopero della raccolta dei rifiuti

A causa dello sciopero generale proclamato da FP CGIL UIL nel settore dell'igiene ambientale, i servizi di raccolta rifiuti porta a porta a Cantù non saranno garantiti nella giornata di giovedì 11 aprile 2024 per una durata di 4 ore. Il Comune di Cantù, pertanto, invita gli utenti a ritirare le eventuali frazioni non raccolte durante la suddetta giornata, al fine di evitare disagi e accumuli di rifiuti.

Le raccolte non effettuate durante lo sciopero non saranno recuperate e verranno regolarmente effettuate nella settimana successiva nei giorni prestabiliti. Inoltre, potrebbe non essere garantita l'apertura del Centro Raccolta Rifiuti di Corso Europa. Si consiglia quindi di verificare preventivamente l'operatività del centro prima di recarsi sul posto, al fine di evitare spostamenti inutili.