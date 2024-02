Cantù, polemica per il carnevale a pagamento per i disabili. Il sindaco: "Contraria a questa decisione"

Ha fatto discutere e ha suscitato aspre polemiche la decisione dell'associazione Carnevale Canturino di far pagare l'ingresso alla kermesse carnevalesca anche ai disabili. Sulla questione è intervenuta il sindaco di Cantù, Alice Galbiati, per esprimere la posizione dell'amministrazione comunale: " Ho appreso questa mattina la decisione dell’associazione Carnevale Canturino di far pagare ai disabili l’ingresso alle sfilate. Una decisione non condivisibile per la nostra amministrazione, da sempre impegnata in politiche a sostegno della disabilità. Ho contattato personalmente il presidente dell’associazione, Fabio Frigerio, chiedendogli di fare un passo indietro. Il Presidente, pur comprendendo l’errore, sostiene che non è possibile tornare alla gratuità per ragioni legate al conteggio degli accessi. Il costo dell’ingresso è stato dunque portato a un euro, come per i bambini. A nome dell’amministrazione invito tuttavia il presidente a verificare che davvero non vi sia possibilità alcuna di emettere biglietti a titolo gratuito per garantire la conta delle presenze. Pur riconoscendo l’autonomia dell’associazione Carnevale Canturino, ritengo sia doveroso intervenire per ristabilire quella sensibilità che, stamattina, ho sentito violata".