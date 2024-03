Caccia alla mattonella rotta: il Comune stanzia 500mila euro per sistemare la pavimentazione del centro storico

Mezzo milione di euro per ripristinare tutte le mattonelle danneggiate del centro storico. E' l'ambizioso obiettivo che si è prefissato l'amministrazione comunale di Como. Le strade della città murata, ricche di storia e carattere, sono un richiamo per i visitatori di tutto il mondo. Tuttavia, il passare del tempo e l'usura hanno lasciato il loro segno, con le cosiddette "pietre lapidee" che si sono danneggiate e sconnesse, creando non solo un fastidio estetico ma anche un pericolo per i pedoni, in particolare per gli anziani.

Le mattonelle sconnesse rappresentano un pericolo reale, con numerosi incidenti riportati ogni anno a causa di pedoni che inciampano su di esse. Per questo il sindaco Alessandro Rapinese ha sottolineato l'importanza di questo progetto: "Vogliamo intervenire su due fronti: da un lato risolvere un problema di decoro e migliorare l'aspetto estetico della città, dall'altro garantire la sicurezza dei pedoni".

Dunque, è aperta la caccia alla mattonella danneggiata. Con un così generoso budget dovrebbero poter essere riparate centinaia di mattonelle sconnesse. Un esempio degli interventi eseguiti è in via Cinque Giornate dove i diversi coni stradali segnalano le mattonelle appena riparate.