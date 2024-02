Arredi, elettrodomestici e decorazioni: a Cantù apre un nuovo mega store per la casa e cerca personale

Prossima apertura a Cantù. Si tratta di Happy Casa Store, una realtà in forte crescita, un negozio per la casa con un elevato rapporto qualità/prezzo e un'attenzione particolare ai trend del momento caratterizzano un’area vendita nazionale pari a più di 200.000 mq e una squadra che opera sul territorio nazionale composta da oltre 1.400 collaboratori.

L’Azienda nasce nel 2008 a Martina Franca, in provincia di Taranto, e si espande in tutta Italia con oltre cento punti vendita. Ogni anno sono in programma nuove aperture per consolidare la presenza locale attraverso una rete di punti vendita diretti in spazi espositivi che vanno dai mille a più di tremila metri quadri.

In vendita una vasta gamma di prodotti “non food” tra cui piccoli elettrodomestici, arredi per la casa e il giardino, decorazioni di vario genere, idee regalo, articoli per la cucina e il bagno, ma anche per la scuola e l’ufficio, tantissimi giocattoli, accessori per le auto, piccoli attrezzi per la palestra e una vasta selezione di prodotti per la cura personale e la detergenza. Si va quindi dalle pentole agli asciugamani, dai phon alle lampade, fino ai tappetini per il workout casalingo e agli arredi per l’outdoor. Fiore all’occhiello di Happy Casa Store è sicuramente l’ampia varietà di decorazioni natalizie, che colorano i negozi nei mesi invernali, trasformandoli in veri punti di riferimento per gli amanti delle festività.

Questo il link ufficiale per candidarti, a seguire le posizioni ricercate.

Posizione:

Per il futuro store di Cantù (CO), cercano candidati/e che attraverso un adeguato percorso di inserimento e formazione giungano a ricoprire pienamente la posizione di addetto/a alle operazioni ausiliarie alla vendita.

"Non siamo alla ricerca di professionisti né di profili con approfondita esperienza professionale nella mansione, scrivono nell'annuncio, guarderemo con estrema attenzione alle attitudini più che alle capacità consolidate, all'orientamento al team e alla voglia di mettersi in gioco in prima persona e soprattutto alla consapevolezza di guardare al cliente come alla risorsa più importante".



La posizione ricercata

Collaborazione con il team per una gestione efficiente del punto vendita;

Rifornimento dei prodotti;

Predisposizione e gestione degli articoli promozionali;

Gestione della cassa;

Assistenza al cliente;

Sistemazione e pulizia dei locali;



Requisiti

Diploma di maturità, spiccato orientamento al cliente, predisposizione al lavoro di squadra e forte attitudine al lavoro di relazione, affidabilità, flessibilità, approccio multitasking, interesse per il commercio.