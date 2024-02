In centro a Como apre il primo negozio che vende occhiali usati e riciclati

Il primo negozio di occhiali usati e riciclati apre a Como in via Cesare Cantù. Il progetto rappresenta un esempio concreto di economia circolare, nato per allungare il ciclo di vita degli occhiali: piccoli gesti che, sommati, fanno la differenza e cambiano le regole del gioco.

Il brand Nau!Reloove di Nau! è nato nel 2004 a Castiglione Olona, nel varesotto, e oggi ha oltre 600 dipendenti e oltre 150 store, tra negozi diretti e in franchising e dal 2022 compensa la Co2 emessa per realizzare ogni occhiale venduto

Gli occhiali usati, raccolti nei 150 negozi italiani del brand, raggiungono la fabbrica utilizzando i flussi logistici già esistenti. "Qui, spiegano, li analizziamo e avviamo il processo di rimessa a nuovo che significa: sanificazione, lucidatura, cambio di viti e naselli, cambio lenti da sole, rifacimento delle tampografie, registrazione dell’assetto dell’occhiale ed eliminazione delle vecchie lenti da vista per poter ospitare le nuove lenti che saranno costruite su misura in base alle esigenze visive della persona che li farà rivivere. Gli occhiali rispondono a tutti i requisiti qualitativi previsti dalle vigenti normative europee".

"Vogliamo essere parte attiva del cambiamento ambientale e sociale che ci contraddistingue dall’inizio, condividendo i nostri valori di sostenibilità con le persone che ci scelgono. Tutto questo, continuando a essere un punto di riferimento per chi è alla ricerca di occhiali belli, colorati e fatti bene. Ottimizzando sempre di più i processi della nostra intera filiera".