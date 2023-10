Parma-Como | Tutte le informazioni per acquistare i biglietti

Como 1907 informa i propri tifosi che sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti per la gara Parma – Como, in programma venerdì 20 ottobre alle ore 20:30.

I biglietti sono disponibili, senza alcuna limitazione, sul circuito Ticketone sia on line che nei punti vendita di tutto il territorio nazionale. I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati fino alle ore 19.00 del giorno precedente la gara.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Intero: 15 euro

Under 14: 5 euro

(Comunicato Como)