Termina il percorso del Como Women in Coppa Italia: il Napoli passa 6-3

Inizia oggi la Coppa Italia per il Como Women, che disputa gli ottavi di finale contro il Napoli Femminile allo stadio “Giuseppe Piccolo” di Cercola.

Alle 12:30 il fischio d’inizio, Mister Bruzzano schiera il 4-3-3: Gilardi, Lipman, Rizzon, Masu, Pastrenge, Bergersen, Arcangeli, Martinovic, Picchi, Hilaj e Baldi. Il Napoli di di Mister Seno risponde con il 4-4-2: Beretta, Pettenuzzo, Veritti, Di Bari, Kobayashi, Chmielinski, Kajzba, Gallazzi, Giacobbo, Banusic e Lazaro.

La formazione lariana affronta per la seconda volta in un mese il Napoli, dopo il 2-1 nella prima partita di campionato.

Primo tempo: il primo pallone è del Napoli. Il Como attacca da subito e chiude il Napoli in difesa. È Nicole Arcangeli a cambiare il risultato, segnando al 7’ minuto la prima rete, grazie ad un assist di Sara Baldi. Il Como alza il ritmo di gioco, ma il Napoli si rende pericoloso e cerca di pareggiare il risultato al 14’ minuto, Gilardi para, ma il pallone le sfugge dalle mani ed è Bergersen a salvare il Como. Il Como non ci sta, sale in attacco e guadagna un calcio di rigore per un fallo su Martinovic.

È proprio lei ad andare sul dischetto e a trovare il raddoppio. Il Napoli accorcia le distanze segnando il primo goal della partita al 30’ minuto, con un tiro di Lazaro. Allo scadere del tempo, il Napoli sale in attacco e, sfruttando un errore difensivo del Como, pareggia il risultato.

Secondo tempo: il gioco riprende con il Como Women, che prova a cambiare il risultato, ma dopo un fallo di mano di Pastrenge, viene concesso un calcio di rigore al Napoli, che viene battuto da Banusic. Il risultato cambia a favore del Napoli. Mister Bruzzano fa i primi cambi della partita e trova il pareggio al 68’ con un calcio di rigore, sul dischetto la neo entrata Sevenius.

La reazione del Napoli è immediata e, dopo 4 minuti, trova il goal con Del Estal. Il Como prova a reagire, ma senza risultato. Al 79’ minuto il Napoli si porta sul risultato di 5-3 con goal di Banusic. Il Como prova fino all’ultimo a vincere la partita, costruendo alcune occasioni, ma senza concretizzare. L’arbitro concede 6 minuti di recupero, al 91’ minuto è Corelli a chiudere la partita con un tiro in diagonale sul secondo palo.

Al triplice fischio il risultato è di 6-3 e termina così il percorso del Como Women in Coppa Italia.

(Comunicato Como Women)