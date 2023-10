Como-Cremonese | Derby scintillante con 2 gol annullati: 1-3 per i grigiorossi (VIDEO)

Nel derby tra Como e Cremonese, gli ospiti vincono 1-3, ma il risultato non rende giustizia alla gara fatta dai lariani. Due gol annullati per pochi centimetri, due traverse colpite e un rigore sbagliato: questi sono gli ingredienti di una partita emozionante.

Ai biancoblù viene annullato un gol al 4' minuto, con Verdi che serve Cutrone in area, bravo a mettere in rete ma l’arbitro ravvisa un fuorigioco per pochi centimetri.

Al 12', l'arbitro concede un rigore alla Cremonese per un tocco di mano di Ioannou su Bianchetti. Coda, nonostante l’intuizione di Semper, non sbaglia.

La Cremonese trova il raddoppio al 31’ minuto con Okereke che batte Semper dal lato sinistro.

I lariani segnano un altro goal con Cutrone, che viene annullato nuovamente per fuorigioco dopo il check del VAR.

Il primo gol della serata per i biancoblù arriva al 52’ con Cutrone che parte in contropiede lanciato da Ioannou e batte Sarr. Questa volta tutto regolare.

I cremonesi nel miglior momento del Como segnano con Massimo Coda al 65’, che parte sul filo del fuorigioco e sigla l’1-3.

Gli highlights pubblicati dalla Cremonese: