Como Women, l’allenatore Marco Bruzzano ha superato il corso per l’abilitazione a “UEFA A

È con grande orgoglio che la società F.C. Como Women annuncia che l’allenatore della Prima Squadra, Marco Bruzzano, ha ottenuto l'abilitazione UEFA A.

Il corso UEFA A è noto per essere estremamente impegnativo e mette alla prova le conoscenze tattiche e tecniche degli allenatori. Marco Bruzzano non solo ha superato il corso con successo, ma è stato anche riconosciuto come uno dei migliori corsisti.

Il F.C. Como Women desidera congratularsi con il Mister per questo straordinario traguardo e gli augura un enorme "in bocca al lupo" per la stagione in corso.