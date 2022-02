Como Women, il capitano Giulia Rizzon è stata convocata dalla Nazionale Femminile

F.C. Como Women comunica che la giocatrice e capitano della squadra Giulia Rizzon è stata convocata dalla C.t. della Nazionale Femminile di Calcio Milena Bertolini per la manifestazione dell’Algarve Cup, che si svolgerà in Portogallo dal 16 al 23 febbraio. La società si complimenta con orgoglio e soddisfazione con Giulia per la sua prima convocazione in maglia azzurra con la nazionale maggiore