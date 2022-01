Novità riguardanti i Quarti di finale di Coppa Italia Femminile: FC Como Women - AS Roma

FC Como Women comunica che la gara valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia Femminile: FC Como Women - AS Roma, si disputerà sabato 29/01/2022 alle ore 12.00 Presso il “Centro Sportivo Comunale Ponte Lambro” – Via Gerett al Lambro, 7 – Loc. Ponte Lambro (CO)

Si comunica altresì che non sono più disponibili accrediti né biglietti in vendita, sia online che al botteghino, in quanto raggiunto il limite della capienza consentita.