Como Women – Roma Calcio Femminile verrà giocata allo stadio comunale di Como G. Sinigaglia

La Società F.C. Como Women comunica che la partita Como Women ? Roma Calcio Femminile, valida per la 26a giornata di campionato di Serie B Femminile, in programma per domenica 22 maggio 2022. verrà disputata allo stadio comunale di Como G. Sinigaglia alle ore 15.00, con ingresso gratuito.

Entrata dal Gate 11, Largo Stefano Borgonovo. Sarà aperta solo la tribuna centrale.

F.C. Como Women ringrazia vivamente per averci supportato nel rendere possibile questo evento il sindaco di Como Mario Landriscina, l?assessore per la sicurezza Elena Negretti, l?assessore allo sport Paolo Annoni, la società Como 1907, il prefetto di Como Andrea Polichetti, il questore Leonardo Biagioli e il comandante dei Vigili del Fuoco Claudio Giacalone.