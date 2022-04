Il Como Women batte di misura il Tavagnacco e resta aggrappato al secondo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Como Women

Nella XXII Giornata di recupero del Campionato Femminile di Serie B, disputata oggi, 27 aprile, il Como aveva a disposizione una sola possibilità per continuare ad alimentare i sogni di promozione, la vittoria; al contrario, il Tavagnacco naviga in zona relativamente tranquilla e la sconfitta non appare un dramma a quattro giornate dalla fine.

Padrone di casa da subito minacciose e ospiti che replicano colpo su colpo.

Ma per attendere lo sbloccarsi della gara bisogna arrivare al 42’, quando Beretta respinge il tiro di Rigaglia ma non riesce ad opporsi a Pastrenge, che arriva da dietro e segna di destro a colpo sicuro.

Col risultato di 1 a 0 si va negli spogliatoi.

La ripresa vede da subito le ragazze di Marco Rossi alla ricerca del pareggio ma è il Como che raddoppia: la nuova entrata Carp impegna in semirovesciata Beretta che devia sulla traversa, ma Rigaglia è la più lesta nel raccogliere la respinta e a segnare.

Le friulane accorciano le distanze con il ritorno al goal di Caterina Ferin, entrata al posto di Devoto, che è brava a deviare di testa una punizione calciata da Donda.

Siamo all’89esimo e a quel punto manca il tempo materiale per ritrovare l’equilibrio del punteggio.

Il Como resta a 4 punti dalla capolista Brescia, sperando nella promozione.

TABELLINO

Como Women – Tavagnacco Femminile 2-1 (1-0)

Marcatori: 42’ p.t. Pastrenge (C), 20’ s.t. Rigaglia (C), 45’ s.t. Ferin (T)

Como Women: Bettineschi, Cecotti, Lipman (18’ s.t. Taborda), Rizzon, Vergani, Pastrenge (29’ s.t. Mariani), Picchi, Hilaj, Beil (41’ s.t. Dubini), Rigaglia (29’ s.t. Roventi), Carravetta (18’ s.t. Carp).

A disposizione: Small, Cavicchia, Annoni.

All. Sebastian de la Fuente

Tavagnacco Femminile: Beretta, Donda, Stella, Tuttino (1’ s.t. Caneo), Devoto (17’ s.t. Ferin), Moroso (34’ s.t. Castro Garcia), Milan (26’ s.t. Cetrangolo), Sciberras, Kongouli, Grosso, Rossi. A disposizione: Girardi.

All. Marco Rossi.

Arbitro: Mario PIcardi, di Viareggio. Ass. 1 Umberto Galasso, di Torino, Ass. 2: Francesca Pia Algieri, di Milano

Ammoniti: Milan (T) 9’ s.t., Rossi (T) 15’ s.t., Marco Rossi (All. T)