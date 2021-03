Fedez senza Ferragni, al Festival di Sanremo fa coppia con Francesca Michielin

Al via questa sera la kermesse canora, per la prima volta senza il pubblico dell'Ariston

Sono ormai passati 10 anni dall'inedita presenza di Davide Van De Sfroos al Festival di Sanremo. Era il 2012 e la sua Yanez lo portò a sfiorare il podio. Da allora la musica comasca, fatta salva la presenza di "residenti d'adozione", come Piero Cassano dei Matia Bazar, non ha avuto molto spazio nella Città dei Fiori. Nel 2020 si conta però la presenza del musicista lariano Filadelfo Castro che ha diretto l’orchestra per la canzone di Rita Pavone, habituè di Como visto che da anni abita in Canton Ticino

Anche l'edizione 2021, al debutto questa sera, non vedràsul palco, né in gara né come ospiti, artisti comaschi. Non ci resta quindi che fare il tifo per chi ha mostrato di amare così tanto il Lario da volerci trovare casa. Naturalmente stiamo parlando di Fedez, alla sua prima partecipazione a Sanremo, che ha spesso omaggiato su Instagram il Lago di Como insieme a sua moglie Chiara Ferragni.

Ovviamente Fedez non sarà in gara con la celebre influencer ma si prenterà al Festival, il primo senza pubblico a causa dell'emergenza covid, in duetto con Francesca Michielin. Insime presenteranno Chiamami per nome, un brano frutto della collaborazione di più autori: Davide Simonetta, Dargen D’Amico, Mahmood, Alessandro Raina e gli stessi Fedez e Francesca.

La giovane cantautrice, originaria di Bassano del Grappa, ha definito così il pezzo in gara: "Un brano leggero e sognante ma filantropico, una luce nei momenti di buio, e molto trasversale. Una canzone d’amore ma anche universale, che ognuno può declinare un po’ come vuole". Nella serata delle cover Fedez e Michielin presenteranno invece un medley tratti da Le cose che abbiamo in comune di Daniele Silvestri e Del verde di Calcutta.

Ad affiancare Amadeus nella presentazione dell'attesa kermesse canora che fa discutere e appassionare solo quanto i Mondiali di Calcio, ci sarà Matilda De Angelis. L'attrice sta avendo un grande successo con The Undoing, la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant. "Mi piace - ha detto Amadeus - perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più".

La scaletta dei big della prima serata

Arisa - Potevi fare di più

Colapesce e Dimartino - Musica leggerissima

Aiello - Ora

Francesca Michielin e Fedez - Chiamami per nome

Max Gazzè - Il farmacista

Irama - La genesi del tuo colore

Madame - Voce

Maneskin - Zitti e buoni

Ghemon - Momento perfetto

Coma_Cose - Fiamme negli occhi

Annalisa - Dieci

Francesco Renga - Quando trovo te

Fasma - Parlami

Nuove Proposte

Avincola - Goal!

Elena Faggi - Che ne so

Folcast - Scopriti

Gaudiano - Polvere da sparo