Chiara Ferragni, nuovo post nostalgico sul lago di Como: "Spero di comprare lì una casa vacanze"

Chiara Ferragni e il lago di Como: è vero amore. La bella influencer da più di 22 milioni di follower proprio oggi, 11 gennaio, ha ribadito il suo amore per il lago di Como e la volontà di voler comprare, sulle sue sponde, una casa vacanze. Chiara è incinta da 7 mesi della sua secondogenita, che farà compagnia a Leone, che oramai ha 2 anni.

Il post della Ferragni, che raccoglie una serie di foto scattate sul lago, è accompagnato da una frase davvero lusinghiera:

«Lake Como: one of my favourite paces on earth, located at only one hour from Milan. Love spending weekends there and these were some of the memories I got there in 2020. I hope to by a holiday house there one day«, che tradotto sarebbe: «Lago di Como, uno dei miei posti preferiti sulla terra, a solo un'ora da Milano, Amo trascorrere la i fine settimana e queste sono alcune foto-ricordo che ho scattato nel 2020. Spero di comprarmi una casa vacanza la, un giorno».

Si parlò, la scorsa estate, di una villa a Civenna che i Ferragnez, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero andati a veder più volte in vista di un acquisto, ma poi non si era saputo più nulla. Il post di oggi, 11 gennaio, lascia davvero credere che le intenzioni di una casa vacanze sul lago di Como siano ancora concrete.

In pochissimi minuti, manco a dirlo, 144mila like e migliaia di commenti. Sarà vero, come accadde quando visitò gli Uffizi a Firenze, che esite l'effetto Chiara Ferragni che fece impennare del 27% in più le visite presso il noto museo di Firenze? Speriamo, allora, che accada lo stesso con i turisti ed i visitatori sul lago di Como, quando sarà di nuovo possibile spostarsi liberamente.