4 ristoranti romantici dove festeggiare San Valentino sul lago di Como

La cena romantica per San Valentino è un classico intramontabile. Una serata per che la coppia da vivere magari nella magica cornice del lago di Como o anche solo nell'eleganza di uno dei ristoranti che offrono un'occasione per vivere un'esperienza culinaria mai banale. Ne abbiamo scelti 4 tra quelli che per questa occasione ci sembrano essere i più indicati, sia per il menù sia per la location.

Affacciato direttamente sul Lago di Como, a Carate Urio, troviamo Una finestra sul Lago, un locale che offre una cucina sfiziosa e raffinata e una buonissima pizza italiana arricchita da una suggestiva vista panoramica. Ispirati dall’antica tradizione culinaria italiana, tutti i piatti vengono preparati con grande attenzione e gusto. Creatività, armonia dei sapori, materie prime di grande qualità sono gli ingredienti di ogni piatto, impreziositi dal tocco magico dello Chef Davide Foriglio in una mescolanza sublime di prodotti. Continua.

2 . Osteria Vecchio Molo (Laglio)

A pochi metri da Villa Oleandra, la celebre residenza lariana di George Clooney a Laglio, lo dice anche un cartello sulla porta del locale, un ambiente dove gustare tutti i piatti classici del lago di Como. Sia all'aperto, sulla vecchia Regina con vista verso Pognana, sia all'interno dei locali dal sapore tipico, un luogo ricco di storia gastronomica. Il Vecchio Molo è un'osteria dove ritrovare tutti i sapori del Lario, una garanzia per chi non è alla ricerca di sorprese. Continua

3 . Canottieri Lario (Como)

Dallo scorso dicembre la gestione del locale è stata affidata a Veruska Vermi, che lo ha letteralmente rivoluzionato. Un'impronta moderna, professionale, elegante, dove qualità e accoglienza sono all'ordine del giorno. Non era facile dare un nuovo volto ad un ristorante che ha sempre avuto un aspetto "chiuso", forse fin troppo riservato e quindi magari non sempre così riconoscibile in città. Una sfida che Veruska, anche a San Valentino, sta cercando di vincere con il suo stile metropolitano, non senza la consapevolezza di ciò che il locale rappresenta: per la storia che porta con sé ma soprattutto per la sua posizione unica, in un momento in cui il lago di Como è peraltro al centro delle mete internazionali del turismo. Continua.

4 . Momi

Ritornando verso Como, a Blevio troviamo il Momi, un locale da dove si può letteralmente accarezzare il lago grazie alla sua magnifica terrazza che riserva tramonti mozzafiato in un clima da cena romantica. Una cucina speciale grazie alla passione che Momi, titolare e chef, ripone in cucina attraverso la fantasia dei suoi piatti. Accomodarsi qui significa farsi coccolare dalla pace e dalla bellezza del lago. Una tappa per assaporare il clima unico che può offrire in questa stagione il Lario, in altre parole poesia servita in tavola. Continua.