Un soffio di Mediterraneo sul lago di Como, il nuovo ristorante della Canottieri Lario

Un gioiello dell’architettura razionalista, datato 1931. Ora come allora è un edifico bianco, semplice, che trasmette immagine di forza e integrità. Il piano superiore, di questa storica costruzione che si affaccia sul lago di Como, naturale sede della Canottieri Lario, è principalmente occupato dal luminoso ristorante che si presenta con una delle più belle location della città, grazie anche al suo un ampio terrazzo esterno. Dallo scorso dicembre la gestione del locale è stata affidata a Veruska Vermi, che lo ha letteralmente rivoluzionato. Un'impronta moderna, professionale, elegante, dove qualità e accoglienza sono all'ordine del giorno.

Non era facile dare un nuovo volto ad un ristorante che ha sempre avuto un aspetto "chiuso", forse fin troppo riservato e quindi magari non sempre così riconoscibile in città. Una sfida che Veruska sta cercando di vincere con il suo stile metropolitano, non senza la consapevolezza di ciò che il locale rappresenta: per la storia che porta con sé ma soprattutto per la sua posizione unica, in un momento in cui il lago di Como è peraltro al centro delle mete internazionali del turismo.

L'idea

"Dieci anni fa - racconta Veruska - sono arrivata a Como e mi sono innamorata della bellezza di questa città. Lavoro nel campo dell’organizzazione di eventi, del lancio e dello sviluppo di location da oltre 25 anni, e ho colto da subito le grandi potenzialità che questo straordinario territorio poteva offrire. Da anni cercavo un luogo dove poter creare un mio progetto e dove realizzare attività non solo enogastronomiche ma anche di aggregazione, cultura e divertimento. Quando un anno fa ho conosciuto la Canottieri Lario ho subito pensato che potesse coniugare tutto ciò. Mi è stata offerta la possibilità di gestire il ristorante e mi sono subito lanciata in questo straordinario progetto".

Gli obiettivi

"Vorrei che questo ristorante - aggiunge Veruska - divenisse il luogo ideale per apprezzare la bellezza e la storia di questo territorio, per conoscersi e confrontarsi tramite una serie di nuove iniziative (mostre d’arte, presentazione di libri, spettacoli, serate di degustazione di vini) per farsi tentare dai migliori piatti della tradizione lariana e mediterranea, per apprezzare i migliori vini di piccoli e grandi produttori italiani. Il tutto nel pieno centro di Como, sopra una delle terrazze più belle del lago di Como".

Lo chef

"In cucina - conclude Veruska" - abbiamo l’Executive Chef David Crippa, un cuoco che vi stupirà, grazie alla sua trentennale esperienza in ristoranti di mezzo mondo, con una cucina mediterranea rivisitata e sempre originale, realizzata con le migliori materie prime locali". Insomma in città c'è una grande novità che ha saputo unire la storia di un magico luogo alla voglia di renderlo aperto al futuro.